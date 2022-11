Hématologie : MSD met la main sur Imago BioSciences pour plus d’un milliard de dollars

MSD se renforce à nouveau en hématologie avec l’acquisition de la biotech californienne Imago BioSciences. Le laboratoire américain va débourser 36 $ par action en espèces de la biotech, valorisant la transaction à un total de 1,35 milliard de dollars. L’opération devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2023.

MSD s’empare ainsi du pipeline d’Imago BioSciences qui comporte des candidats-médicaments pour le traitement des néoplasmes myéloprolifératifs (MPN) et d'autres maladies de la moelle osseuse. Son actif le plus avancé est le bomedemstat (IMG-7289), un inhibiteur de l’enzyme LSD1 administré par voie orale, actuellement évalué en phase II pour le traitement de la thrombocytémie essentielle, de la myélofibrose et la polycythémie vraie (ou la maladie de Vaquez).

« Les preuves indiquent que le LSD1 joue un rôle important dans la maturation des cellules sanguines dans la moelle osseuse. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe d'Imago pour étudier le potentiel du bomedemstat pour les patients atteints de néoplasmes myéloprolifératifs », a commenté Dean Y. Li, le président des Merck Research Laboratories.

Dans le segment de l’hématologie, MSD avait frappé un grand coup, il y a un an, avec le rachat de la biotech américaine Acceleron Pharma, pour plus de 11 Mrds $.