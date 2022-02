Hema et Synerlink se rapprochent

Hema est spécialisé dans les remplisseuses rotatives.

Respectivement spécialisées dans les solutions de remplissage, bouchage et sertissage de produits alimentaires et boissons et les machines de conditionnement pour le secteur laitier, Hema et Synerlink sont appelés à collaborer de façon plus intense. Ainsi en a décidé la direction de BW Packaging Systems, l’une des divisions de Barry-Wehmiller qui contrôle les deux entités. Basé à Quimper (Finistère), Hema est entré dans le périmètre du groupe américain en 2015 et a été intégré à Pneumatic Scale Angelus (PSA), une autre division de BW Packaging Systems. Quant à Synerlink, dont le siège est situé à Puiseux-Pontoise (Val-d’Oise), il a été racheté par le constructeur américain en 2013. « En réunissant Hema et Synerlink, nous pouvons tirer parti de nos talents locaux et de nos gammes de produits pour renforcer notre position en tant que fournisseur de solutions pour le conditionnement en emballages rigides et écologiques pour l'industrie agroalimentaire, offrant une gamme élargie d'équipements de remplissage, y compris des solutions rotatives et en ligne », a déclaré François Truffier, pdg de Synerlink.

Marchés clé

Axé sur le marché alimentaire et les boissons, Hema apporte son expertise dans les machines rotatives pour le remplissage de conditionnements en plastique, en verre et en métal dans des plages de vitesses allant jusqu'à 40 000 conteneurs par heure. Le quimpérois possède une expérience de plus de 80 ans sur plusieurs marchés clé, notamment les produits laitiers liquides, les huiles alimentaires, les produits sucrés, les viandes et sauces en conserve, les vinaigrettes et condiments, qui élargiront la portée de Synerlink sur ces marchés stratégiques. Au fil des ans, Hema a installé 3500 machines dans 100 pays. Synerlink, avec sa marque Arcil, est davantage spécialisé dans les machines linéaires et plus particulièrement dans les solutions de conditionnement form-fill-seal (FFS) pour les yaourts, dont il est l’un des grands spécialistes mondiaux.

Barry-Wehmiller réalise un chiffre d’affaires de 3 milliards de dollars avec près de 12 000 salariés. Son activité est centrée sur les machines pour l’emballage et le conditionnement, le carton ondulé et les industries de transformation du papier.