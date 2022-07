Hello Business : en quoi consiste cette offre destinée aux professionnels ?

Hello bank! : la banque en ligne de BNP Paribas

La banque BNP Paribas a créé la banque en ligne Hello bank! en 2013. À l’époque, elle était l'un des précurseurs dans le domaine, ce qui lui a permis de s’établir confortablement en France, mais aussi dans un grand nombre de pays européens, tels que l’Allemagne, l’Italie ou encore l’Autriche. Aujourd’hui, elle compte plus de 600 000 clients. Lorsqu’elle a mis au monde sa division Hello bank! Pro, l’objectif était de rejoindre les professionnels indépendants français, afin de leur présenter une offre bancaire qui puisse faciliter leur gestion financière. Comme la loi PACTE de mai 2019 exige que les indépendants ayant un chiffre d’affaires supérieur à 10 000 euros annuel, sur deux années consécutives, ouvrent un compte professionnel, cette offre vient combler ce besoin.

Mais surtout, elle permet à ceux qui y souscrivent d’être en complète légalité si un contrôle devait subvenir. Hello Business propose donc aux professionnels des outils et des services leur permettant d’acquérir plus d’autonomie et de mobilité dans la gestion de leur activité, à l’exemple de la carte VISA business ou de l’outil de création des factures et des devis.

Qui peut profiter d'Hello Business ?

À l’image des autres services Hello bank! Pro, seuls les professionnels indépendants qui résident en France peuvent se pourvoir de l'offre Hello Business. Il s’agit donc des personnes physiques exerçant sous le statut de micro-entrepreneur ou d’entrepreneur individuel. Ils devront avoir choisi le statut d’entreprise individuelle, pour la gestion de leur travail et être majeurs pour pouvoir en bénéficier. La démarche, quant à elle, peut-être réalisée en ligne.

Le demandeur devra commencer par remplir un formulaire où il indiquera ses informations personnelles et ses coordonnées. Puis, on lui demandera de fournir des pièces justificatives pour prouver son identité et son statut d’indépendant. Il pourra se déclarer auto-entrepreneur en transférant un justificatif d'immatriculation. Cependant, celui-ci devra être daté de moins de 3 mois, pour être valide et être utilisé pour l’ouverture du compte. Enfin, une signature électronique sera demandée, ainsi qu’un premier versement d’au moins 10 euros, qui complétera l’ouverture du compte Hello bank! Pro.

Que comprend l’offre Hello Business ?

Tout d’abord, il faut savoir que l'offre Hello Business est une offre groupée de services et de produits bancaires, et ce, à un tarif unique. Ainsi, finis les frais de transactions ou de commissions. Cela simplifie grandement la gestion pour le professionnel indépendant. Aussi, dans le cas où il n’y a plus d’intérêt pour l’entrepreneur de conserver ce compte ouvert, il est possible de le clore sans frais, puisque l’ouverture de celui-ci n’exige aucun engagement de la part du détenteur.

L'offre comprend une carte VISA Hello Business qui permet à l’auto-entrepreneur d’effectuer des retraits dans le monde entier. Celle-ci est disponible en paiement immédiat, mais aussi en différé, selon ce que le détenteur préfère. Comme Hello bank! fait partie du réseau BNP Paribas, il est possible de faire des dépôts dans toutes les succursales de celle-ci, aux distributeurs automatiques, en utilisant cette carte bancaire professionnelle. Pour encaisse les chèques de vos clients, l’app Hello bank! propose le scan de chèques, plus besoin de vous déplacer en agences, vous scanner le chèque de votre client et transmettez l’original gratuitement par courrier à votre banque. Des garanties d’assurance et d’assistance permettront aussi aux indépendants d’être assurés en cas d’hospitalisation ou lors de leurs voyages professionnels notamment.

Parmi les autres services proposés par Hello Business, on retrouve Mon Business Assistant Start (MBAS). Cet outil offre la possibilité aux professionnels de créer et de modifier des devis ou factures, tout en les personnalisant. Un gain de temps considérable, qui n'oblige plus à ressortir ses dossiers à chaque fois. En effet, toutes les fiches clients peuvent être intégrées dans la base de données accessible depuis l'appli et le site Hello bank!. Autre atout de Mon Business Assistant, il permet d'anticiper les besoins en trésorerie et calcule de façon automatique la TVA.

Pour conclure

Si l’offre Hello Business met à disposition des professionnels de nombreux outils et services, elle propose aussi des virements SEPA instantanés. L’objectif restant toujours de faciliter le quotidien des indépendants. Et dans cette optique, le pilotage d’une activité directement depuis l’application, disponible sur iOS et Android est rendu possible.

Contenu proposé par Hellobankpro