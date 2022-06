Heinz développe un flacon en papier pour son ketchup

Après les cosmétiques d’Estée Lauder, les détergents d’Unilever, les produits de soin dentaire de GSK, les sodas de PepsiCo et le whisky de Diageo, le condiment à la tomate de Kraft Heinz pourrait bientôt être conditionné dans un flacon à base de papier, et non plus en polyéthylène téréphtalate (PET). Le groupe agroalimentaire américain annonce s’être associé à Pulpex pour développer une bouteille de ketchup fabriquée à 100% à partir de fibres de bois, « renouvelable et recyclable ».

[...]