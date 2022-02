Heineken reste flou sur son objectif de marge 2023 face à l'augmentation des coûts

Pour 2022, le deuxième plus grand fabricant de bières au monde a prévenu que la pandémie de COVID-19 affecterait encore son chiffre d'affaires et que l'impact de l'inflation et des pressions sur la chaîne d'approvisionnement sera significatif.

Le brasseur a indiqué qu'il allait répercuter la hausse du coût des intrants sur ses prix mais que cela pourrait peser sur la consommation de bière.

"Ce type d'augmentation des prix et d'inflation, je pense que nous ne l'avons pas vu depuis une génération", a déclaré le directeur général Dolf van den Brink à Reuters. "La grande inconnue est de savoir comment cela va affecter les marchés plus développés qui n'ont pas vu ce genre de prix auparavant."

Le groupe s'attend pour 2022 à une stabilité ou une hausse modeste de sa marge opérationnelle qui a atteint 15,6% l'an dernier.

Dolf van den Brink a indiqué que le groupe était confiant pour la prévision sur le reste de l'année mais qu'il était moins certain pour 2023.

Heineken vise pour l'an prochain une marge opérationnelle de 17%, mais il y a des "incertitudes croissantes" sur l'inflation et son impact sur les dépenses de consommation, a-t-il dit. Le groupe indique qu'il actualisera ses prévisions pour 2023 plus tard dans l'année.

En 2021, Heineken a vu ses ventes de bières progresser de 4,6% par rapport à 2020. Les augmentations de prix et l'appétit des clients pour des bières plus onéreuses ont permis d'augmenter le chiffre d'affaires net de 12,2%.

Le bénéfice opérationnel du groupe a progressé de 43,8% à données comparables, atteignant 3,41 milliards d'euros, au-delà de la prévision de 3,30 milliards d'euros du consensus fourni par Heineken.

A la Bourse d'Amsterdam, l'action Heineken progressait de plus de 1% dans la matinée.

(Reportage Philip Blenkinsop, version française Lou Phily, édité par Blandine Hénault)