Heineken: Les ventes du T1 dépassent les attentes

© Daniel Becerril Heineken NV, deuxième brasseur mondial, a fait état mercredi de ventes stables au premier trimestre 2021 mais supérieures aux attentes, à la faveur d'une hausse de la demande en Afrique et en Asie qui a compensé un net recul en Europe. /Photo d'archives/REUTERS/Daniel Becerril

Le fabricant de la bière blonde la plus vendue en Europe et des marques Tiger et Sol, affecté comme d'autres par la pandémie due au nouveau coronavirus, a confirmé tabler sur une amélioration progressive dans ses marchés au deuxième trimestre, en fonction du déploiement des vaccins contre le COVID-19.

(Philip Blenkinsop; version française Claude Chendjou)