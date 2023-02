Heineken: Bénéfice annuel meilleur qu'attendu avec le rebond en Asie

Le producteur des bières Heineken, Tiger et Sol, a déclaré que son bénéfice d'exploitation avant éléments exceptionnels avait augmenté de 24,0% pour atteindre 4,50 milliards d'euros. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 4,43 milliards d'euros, selon un consensus fourni par la société.

Le deuxième brasseur mondial a maintenu sa prévision selon laquelle son bénéfice d'exploitation augmenterait de 5 à 9% ("mid to high-single-digit") en 2023.

Heineken a déclaré s'attendre à dépasser l'objectif de 2 milliards d'euros d'économies de coûts de sa refonte stratégique "EverGreen" cette année. Le groupe a ajouté qu'il trouverait alors des gains de productivité de 400 millions d'euros par an, ce qui équivaut à environ 2% des dépenses annuelles.

Heineken a fait état d'une hausse de 6,9% de ses volumes de bière par rapport à l'année dernière, les consommateurs s'étant tournés vers des bières "premium". Les ventes en Asie ont augmenté de près d'un tiers, ce rebond intervenant un an après des confinements liés au coronavirus au Cambodge, en Indonésie, en Malaisie et sur son plus grand marché asiatique, le Vietnam.

(Reportage Philip Blenkinsop ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)