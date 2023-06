Heidelberg porté par l’emballage

Alors que les douze derniers mois se sont avérés difficiles pour la plupart des équipementiers pour cause de crise de composants, Heidelberg semble, lui, afficher une santé de fer. Le leader mondial des presses offset a bouclé l’exercice (décalé) 2022/2023, sur une progression de chiffre d’affaires de 12%, à 2,435 milliards d'euros, contre 2,183 milliards d'euros l'année précédente. Le résultat d'exploitation est passé de 5,1 % à 7,2 % et le niveau de trésorerie atteint désormais 72 millions d'euros. L’année 2020, qui s’était caractérisée par un plan de réduction des coûts et de nombreuses ventes d’activités considérées non stratégiques, semble donc désormais bien loin. « Nous avons obtenu un bon résultat dans un environnement difficile » commente Ludwin Monz, le Pdg du groupe spécialisé dans les machines d’impression.

