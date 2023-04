Heidelberg Materials va injecter 86 millions d'euros pour décarboner son usine Ciments Calcia de Beaucaire

Propriété du groupe allemand Heidelberg Materials, l’usine Ciments Calcia de Beaucaire, dans le Gard, va bénéficier entre 2025 et 2027 d’un programme d’investissements pour sa décarbonation de 86 millions d'euros, a indiqué le directeur de la cimenterie David Métayer à L’Usine Nouvelle, le 7 avril. Ce site de 110 salariés produit 700 000 tonnes de ciment et émet 470 000 tonnes de CO2 par an. Il fait partie des 50 sites industriels les plus polluants de France, que l’État pousse à la planification écologique. Le ministre chargé de l’Industrie a fait un point d’étape sur le sujet le 5 avril.

Programme de décarbonation de 450 millions d'euros

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]