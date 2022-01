Heidelberg intègre à son catalogue des encres plus durables

Du nouveau du côté des encres offset, utilisées dans l’impression d’emballages en carton plat et, en moindre mesure dans l’étiquette, mais également employées pour l’impression dite commerciale de magazines, affiches et documents. Leader mondial dans les presses offset, Heidelberg annonce son partenariat avec la société Pure, afin de promouvoir l’utilisation des encres de ce dernier, considérées moins nocives pour l’environnement que les encres conventionnelles et celles à séchage UV. Pure a travaillé à la fois sur les formulations et le procédé de séchage. Issus à 100% de matières premières renouvelables, ses produits sont exempts d'huiles minérales, d’huiles de palme, de soja ou de noix de coco, de déshydratants métalliques, d'antioxydants et de microplastiques. Aucune modification chimique ni de synthèse n’est requise. À bas indice de migration, ses encres sont également sans odeur et offrent de bons résultats de désencrage. De plus, elles peuvent être séchées rapidement sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des quantités importantes d’énergie à la différence des encres conventionnelles et UV.