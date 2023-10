Heidelberg bat deux records dans les presses offset pour l’emballage

L’emballage aiguise toujours plus les convoitises des spécialistes de l’impression. Si, d’un côté, on ne compte plus les imprimeurs de labeur qui se convertissent à l’étiquette et à l’étui carton, d’autre part, les équipementiers qui misent sur ce marché sont toujours plus nombreux. Heidelberg en est persuadé lui qui, aujourd’hui, vend plus de la moitié de ses machines à feuilles sur ce segment.

Le constructeur allemand bat aussi des records. Il vient de livrer deux lignes offset comprenant, respectivement, 19 et 20 groupes d'impression à WestRock qui s’en servira pour imprimer des étuis pliants. Il s’agit des deux plus longues machines jamais construites par l'équipementier allemand. La plus longue, livrée à l'usine de WestRock de Tczew, en Pologne, mesure 42 mètres. Il s’agit d'une Speedmaster XL 106 spécialement adaptée aux métiers du carton, incorporant à la fois des groupes d’impression et de vernissage. La deuxième ligne, également une Speedmaster XL 106, a été installée toujours chez WestRock mais dans l’usine de Obersulm, en Allemagne.

Un seul passage

La présence d'autant de groupes vise à faciliter les opérations d’impression et de vernissage, réalisables en ligne, en un seul passage, en recto-verso. Outre les groupes couleur, incluant la quadrichromie plus une, deux, trois voir plus de teintes Pantone, afin d'élargir le gamut colorimétrique, ces lignes incluent aussi des groupes de vernis, pour la finition ou les effets visuels. WestRock utilise par exemple des vernis métalliques.

« Nous aidons nos clients à simplifier leurs processus d'impression et à accroître leur productivité en leur offrant un niveau élevé d'automatisation et de flexibilité, ce qui est particulièrement important à une époque où la pénurie de main d'œuvre qualifiée se fait de plus en plus sentir dans le monde entier », explique Ludwin Monz, Pdg de Heidelberg. Le marché de la boîte pliante croît de 2,3% par an. Selon le constructeur allemand, ce dynamisme s’explique parce que les boîtes en carton remplacent de plus en plus les emballages en plastique dans tous les domaines, de l'alimentation aux produits pharmaceutiques en passant par les cosmétiques.