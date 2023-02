Haut La Consigne va ouvrir une unité de lavage

À Roubaix (Nord), Haut La Consigne se développe à grande vitesse. L’entreprise créée en 2020 par Florence Duriez et Catherine Thiebert vient de boucler une levée de fonds de 2,5 millions d’euros. Elle peut ainsi investir dans une unité de lavage de contenants réemployables, qui ouvrira en mai 2023 et disposera d’une capacité de 30 millions d'unités par an, ce qui en fera « le plus grand centre de lavage en France », selon les deux responsables.

