Hausse en vue en Europe dans le sillage de Wall Street

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues dans le vert vendredi à l'ouverture dans le sillage de la progression de Wall Street la veille, mais les gains devraient être limités par la prudence typique des investisseurs à moins d'une semaine des réunions de trois grandes banques centrales.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,1% pour le CAC 40 à Paris, de 0,09% pour le Dax à Francfort, de 0,15% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,14% pour l'EuroStoxx 50.

La Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon (BoJ) rendront leur décision de politique monétaire la semaine prochaine et les marchés tablent de plus en plus sur une pause sur les taux de la Fed malgré les relèvements inattendus sur le coût du crédit opérés cette semaine par la banque centrale d'Australie (RBA) et la Banque du Canada (BoC).

Cela a permis à l'indice S&P-500 de la Bourse de New York de passer en "bull market" (marché haussier) après avoir gagné plus de 20% depuis ses plus bas d'octobre. Parallèlement l'indice Vix de la volatilité, baromètre de la peur, a reflué sous les 15 points, touchant un plus bas de l'année à 13,53 points.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, portée par les valeurs technologiques et une volatilité revenue à des niveaux inhabituellement bas.

L'indice Dow Jones a gagné 0,50%, ou 168,59 points, à 33.833,61 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 26,41 points, soit 0,62% à 4.293,93 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 133,63 points (1,02%) à 13.238,524.

Aux valeurs, Amazon a gagné 2,43% après que Wells Fargo a relevé sa recommandation sur le titre tandis que Nvidia a pris 2,76%.

Contre la tendance, GameStop a plongé de 17,89% après la publication d'une perte trimestrielle plus élevée que prévu.

EN ASIE

A l'approche de la clôture, à la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei rebondit de 1,79% à 32.208 points, revenant vers son record de 33 ans. Le Topix, plus large, prend 1,46% à 2.223,6 points

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,6%, très proche de son pic du 16 février.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai prend 0,03%, mais le CSI 300 cède 0,13%.

Dans les statistiques du jour, les prix à la production en Chine ont baissé plus rapidement que prévu en mai, avec un indice PPI en repli de 4,6%, en raison de la faiblesse de la demande mondiale. L'indice des prix à la consommation (CPI) en Chine est également ressorti sous les attentes le mois dernier, avec une progression limitée à 0,2% en rythme annuel.

CHANGES/TAUX

Le dollar est stable (+0,05%) vendredi face à un panier de devises de référence après avoir reflué la veille de 0,7% en réaction aux chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, ressorties à un pic de plus d'un an et demi.

L'euro remonte à 1,0779 dollar (-0,02%).

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est également quasi stable vendredi à 3,7317%, après avoir perdu sept points de base la veille.

PÉTROLE

Le marché pétrolier recule et s'achemine vers une deuxième semaine consécutive dans le rouge dans un contexte de crainte pour la demande mondiale et de scepticisme sur un éventuel accord entre l'Iran et les Etats-Unis sur le dossier du nucléaire.

Le Brent abandonne 0,79% à 75,36 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,81% à 70,71 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)