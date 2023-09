Hausse en vue en Europe avec la faiblesse du dollar et avant l'inflation américaine

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues prudemment en hausse mardi sur fond de faiblesse du dollar à la suite de commentaires de banquiers centraux en Chine et au Japon qui devraient offrir un peu de soutien aux indices avant la publication des données mensuelles sur l'inflation américaine et les décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,21% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,08% et le FTSE 100 à Londres 0,17%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,19%.

Le dollar, qui était la semaine dernière sur une série de huit gains hebdomadaires consécutifs, la plus longue depuis 2014, a fini en repli lundi de 0,5%.

Le yen a parallèlement enregistré lundi sa meilleure performance quotidienne en deux mois face au dollar après que le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, a déclaré que les responsables politiques pourraient disposer de suffisamment d'informations économiques d'ici la fin de l'année pour déterminer si les taux à court terme devront augmenter.

Le yuan, lui, a connu sa meilleure séance en six mois après l'engagement de la Chine à assurer une stabilité de sa monnaie, Reuters ayant par ailleurs rapporté que la banque centrale chinoise avait intensifié son contrôle sur les achats de dollars.

Les deux devises restent cependant proches de leur niveau le plus bas de l'année avec un yuan qui s'échange à 7,3016 pour un dollar et un yen à 146,68 pour un dollar.

Côté indicateurs économiques, le consensus Reuters prévoit une réaccélération des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis en août, à 0,6% d'un mois sur l'autre (contre +0,2% en juillet), et une hausse de 3,6% sur un an (contre +3,2% le mois précédent). En revanche, l'inflation de base, dite core CPI, devrait ralentir à 4,3% sur un an.

Pour le moment, les traders tablent avec une probabilité de 93% sur un statu quo sur les taux de la Fed pour la réunion du 20 septembre, mais pour la celle de novembre la probabilité d'une pause n'est que 53%, selon le baromètre Fedwatch de CME Group.

En zone euro, l'enquête Reuters prévoit que la BCE opte également pour une pause jeudi, mais les économistes se montrent très divisés pour la suite.

Dans les données du jour, le marché attend l'indice ZEW du moral des investisseurs en Allemagne, tandis que le taux de chômage en Grande-Bretagne a augmenté sur les trois mois à juillet à 4,3%, son niveau le plus élevé depuis septembre 2021.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, tirée notamment par l'envol de Tesla (+10,09%), Morgan Stanley estimant que la capitalisation boursière du constructeur automobile pourrait augmenter de près de 600 milliards de dollars (559,4 milliards d'euros) grâce au potentiel de son superordinateur Dojo.

L'indice Dow Jones a gagné 0,25%, ou 87,13 points, à 34.663,72 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 29,97 points, soit 0,67%, à 4.487,46 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 156,37 points (+1,14%) à 13.917,89 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a avancé de 0,95% à 32.776,37 points et le Topix, plus large, a pris 0,82% à 2.379,91 points à la clôture.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) s'octroie 0,12%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai fléchit de 0,08%, tandis que le CSI 300 cède 0,07%, les indices étant proches de l'équilibre après avoir profité des informations selon lesquelles le promoteur immobilier Country Garden a obtenu l'approbation de ses créanciers pour prolonger de trois ans le remboursement de six obligations "onshore".

L'indice de l'immobilier sur le Hang Seng à Hong Kong a pris jusqu'à 1,5%, alors qu'il était en baisse avant ces informations.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Sur le marché des changes, l'euro est pratiquement stable, à 1,0735 dollar (-0,12%) mais a touché en séance un plus haut d'une semaine, à 1,0771 dollar.

La livre sterling est également stable, à 1,2504 dollar (-0,04%).

Du côté des rendements obligataires, le taux des bons du Trésor américain à dix ans est lui aussi pratiquement inchangé, à 4,2941% alors que les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation américaine qui pourraient influer sur les décisions de la Fed dans une semaine.

Le rendement du Bund allemand à dix ans fait lui aussi du surplace, à 2,638%

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en légère hausse en attendant les chiffres des stocks de brut aux Etats-Unis qui seront publiés à 20h30 GMT.

Le Brent avance de 0,31% à 90,92 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,41% à 87,65 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame)