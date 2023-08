Hausse en vue en Europe avec la Chine

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi dans le sillage des places asiatiques après les annonces en provenance de la Chine, mais les échanges pourraient être marqués par une certaine prudence alors que d'importants indicateurs économiques sont attendus dès le milieu de la semaine.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,9% à l'ouverture et le Dax à Francfort 0,73%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,92%.

Les autorités chinoises ont annoncé dimanche une baisse de 50% du droit de timbre sur les opérations boursières domestiques et un assouplissement des règles relatives aux prêts immobiliers résidentiels.

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, est par ailleurs arrivée dimanche à Pékin pour renforcer les liens commerciaux entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

Ces annonces interviennent alors que les bénéfices des entreprises chinoises dans l'industrie ont chuté de 6,7% sur un an en juillet, septième mois de baisse. Les indices PMI officiels de l'activité pour le mois d'août en Chine seront publiés jeudi, tandis que ceux de l'Europe et des Etats-Unis sont prévus vendredi. Avant cela, le marché aura pris connaissance mercredi des chiffres mensuels de l'inflation en Allemagne et jeudi des données en la matière pour l'ensemble du bloc.

Aux Etats-Unis, on attend jeudi la deuxième estimation du PIB du pays pour le deuxième trimestre et vendredi le rapport du département du Travail sur les créations d'emplois, le taux de chômage et les salaires pour le mois d'août.

Ces données pourraient fournir aux investisseurs des éléments à même de confirmer ou d'atténuer la portée des dernières déclarations des banquiers centraux sur l'état de l'économie lors de l'ouverture du symposium annuel de Jackson Hole, où Jerome Powell, le président de la Fed, a notamment souligné la nécessité de maintenir les taux d'intérêt élevés pendant un certain temps pour revenir à une inflation autour de 2%.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi une séance volatile après les commentaires de Jerome Powell sur l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 0,73%, ou 247,48 points, à 34.346,9 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 29,40 points, soit 0,67%, à 4.405,71 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 126,67 points (0,94%) à 13.590,65 points.

Jerome Powell "montre qu'il est satisfait des progrès de la politique monétaire et de la réduction de l'inflation. Mais il s'accroche toujours à l'idée qu'ils surveillent attentivement la situation et qu'ils ont encore du travail à faire", a déclaré Michael Arone, stratégiste en chef de State Street Global Advisors, à Boston.

Même si la plupart des investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale américaine laisse ses taux inchangés lors de sa réunion de septembre, ils craignent qu'elle ne les relève en novembre.

Aux valeurs, Gap a progressé après avoir fait état d'un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux attentes.

Nordstrom a reculé après avoir laissé ses perspectives inchangées.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un gain de 1,73% à 32.169,99 points et le Topix, plus large, a pris 1,47% à 2.299,81 points.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 1,0%

En Chine, le SSE Composite de Shanghai prend 1,47% et le CSI 300 gagne 1,48%.

CHANGES/TAUX

Le dollar, soutenu par la perspective d'une poursuite de la remontée des taux d'intérêt aux Etats-Unis, reprend son souffle (-0,17%) après avoir touché un pic de 12 semaines face à un panier de devises de référence.

L'euro se négocie à 1,0817 dollar (+0,16%).

Les rendements des bons du Trésor américain à dix ans et à deux ans sont globalement stables à respectivement 4,2236% et 5,0761%, ce dernier ayant atteint vendredi son niveau le plus élevé depuis début juillet à 5,104%.

En zone euro, les rendements du Bund allemand pour ces deux échéances s'affichent respectivement à 2,557% et 3,046%, pratiquement inchangés par rapport à vendredi.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est freiné par l'inquiétude des investisseurs sur le rythme de croissance économique de la Chine et de la perspective de nouvelles hausses des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

Le Brent grappille 0,17% à 84,62 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,28% à 80,05 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)