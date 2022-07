Hausse en vue en Europe, Apple et Amazon rassurent, espoir sur la Fed

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture après les résultats et prévisions supérieurs aux attentes d'Apple et Amazon tandis que la contraction de l'économie américaine pour un deuxième trimestre consécutif continue d'alimenter l'hypothèse que la Réserve fédérale (Fed) se montre moins agressive pour ses prochaines hausses de taux.

Les premières indications disponibles donnent une progression de 0,64% pour le CAC 40 parisien, de 0,55% pour le Dax à Francfort, de 0,21% pour le FTSE à Londres et de 0,49% pour l'EuroStoxx 50.

Apple et Amazon gagnaient 3,3% et 14,9% respectivement dans les transactions hors séance en réaction à de bons résultats trimestriels et des prévisions au-dessus des attentes, prévoyant tous deux que la demande reste élevée malgré l'inflation.

Ces annonces devraient profiter en premier lieu au Nasdaq, indiqué pour le moment en hausse de 1,36% par les "futures" américains, tandis que le Standard & Poor's-500 pourrait prendre 0,65% et le Dow Jones ouvrir à l'équilibre.

En Europe, la matinée est de nouveau animée par les publications de sociétés avec entre autres celles de BNP Paribas, Renault, Hermès et AstraZeneca.

La séance sera également riche en indicateurs avec principalement les premiers chiffres de l'inflation en juillet et de la croissance au deuxième trimestre en zone euro, à 09h00 GMT.

Aux Etats-Unis, le produit intérieur brut s'est contracté de 0,9% sur la période avril-juin, après une baisse de 1,6% au trimestre précédent, amenant les économistes à se demander si la première économie du monde est déjà en récession ou sur le point de l'être.

Pour certains observateurs, cette nouvelle baisse du PIB est plutôt une bonne nouvelle car elle pourrait amener la Fed à se montrer moins restrictive dans le resserrement de sa politique monétaire.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi pour une deuxième séance consécutive après l'annonce du PIB du deuxième trimestre: l'indice Dow Jones a gagné 1,03% à 32.529,63 points, le S&P-500 a pris 1,21% à 4.072,43 points et le Nasdaq Composite a avancé de 1,08% à 12.162,59 points.

Alors que la saison des résultats bat son plein, les prévisions de croissance ont été revues à la hausse, davantage de sociétés du S&P-500 ayant communiqué des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

Parmi elles, le constructeur automobile Ford dont le titre a bondi de 6,1% après la publication d'un bénéfice net trimestriel meilleur que prévu.

Meta Platforms a décliné de 5,2% après avoir publié mercredi après-clôture le premier déclin de son chiffre d'affaires trimestriel.

EN ASIE

Après avoir atteint un pic de sept semaines jeudi, le Nikkei recule de 0,24% à la Bourse de Tokyo.

Côté résultats, le constructeur automobile Nissan abandonne 5,23% après avoir publié une baisse de 14% son bénéfice d'exploitation trimestriel en raison de la pénurie de puces, des restrictions anti-COVID en Chine et du prix élevé des matières premières.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai lâche 0,9% et le CSI 300 1,29% après que Pékin se soit abstenu de rappeler l'objectif de croissance pour 2022 à l'issue d'une réunion du Parti communiste, se contentant d'indiquer que le régime s'efforcera d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

"La réunion du Politburo renforce notre opinion selon laquelle les mesures de relance resteront relativement restreintes cette année et que l'économie continuera de fonctionner bien en dessous de son potentiel ces prochains trimestres", a déclaré Julian Evans-Pritchard, économiste chez Capital Economics.

TAUX/CHANGES

Sur le marché obligataire, le rendements des bons du Trésor à dix ans recule légèrement à 2,6613% après être tombé jeudi en séance au plus bas en plus d'un mois, à 2,649%, en réaction la baisse inattendue du PIB américaine au deuxième trimestre.

Le dollar recule de 0,41% contre un panier d'autres devises de référence et la monnaie unique européenne monte à 1,021 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole évoluent en ordre dispersé entre les inquiétudes concernant l'offre et celles sur une éventuelle récession.

Le Brent perd 0,22% à 106,9 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,17% à 96,58 dollars.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)