Hausse en vue à Wall Street, embellie en Europe, la Chine alimente l'optimisme

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse mardi à l'ouverture et les Bourses européennes évoluent dans le vert à mi-séance, l'annonce de la réouverture des frontières de la Chine malgré une explosion des cas de contaminations par le virus SARS-CoV-2 ravivant le retour vers les actifs risqués.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,63% pour le Dow Jones, de 0,52% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,29% pour le Nasdaq pour la reprise des cotations depuis la fermeture des marchés vendredi dernier à l'occasion des fêtes de Noël.

À Paris, le CAC 40 avance de 1% à 6.570,14 vers 12h30 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,68%. À Londres, le FTSE, fermé depuis vendredi après une séance écourtée, ne rouvrira que mercredi.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,4%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,61% et le Stoxx 600 de 0,44%.

La Chine a annoncé lundi soir qu'elle lèverait à compter du 8 janvier la quarantaine obligatoire, dans le cadre de lutte contre l'épidémie de COVID-19 pour toute personne entrant sur son territoire, malgré une masse de malades dans les hôpitaux.

La gestion de la maladie a en outre été rétrogradée en catégorie B, au même titre que l'anthrax ou le sida, une nouvelle étape dans l'assouplissement des restrictions sanitaires qui alimente l'optimisme sur les marchés financiers.

D'autant que Pékin a annoncé un renforcement de son soutien aux secteurs de la restauration et du tourisme, durement frappés par l'épidémie.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE La perspective d'une large réouverture de l'économie chinoise profite aux secteurs cycliques comme l'automobile (+1,58%) et l'industrie (+0,98%) mais aussi au compartiment des matières premières (+0,69%), à l'énergie (+1,05%) et aux valeurs du luxe.

À Paris, Kering avance de 2,24%, Hermès de 2,18% et LVMH de 2,71%.

Ailleurs en Europe, le suisse Richemont prend 3,17% et les groupes italiens Salvatore Ferragamo et Moncler respectivement 1,52% et 3,08%.

CHANGES

L'appétit vers les actifs risqués pèse sur le dollar qui reflue de 0,19% face un panier de devises de référence.

L'euro, en profite pour remonter à 1,0648 dollar (+0,12%).

TAUX

Les rendements obligataires sont en hausse, soutenus par la perspective d'une poursuite du resserrement monétaire des banques centrales.

En zone euro, Klaas Knot, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré lundi que l'institution continuerait de relever ses taux d'intérêt dans les mois à venir, estimant l'inflation encore trop élevée pour lever le pied dans la lutte contre la hausse des prix.

Le rendement du Bund allemand à deux ans a touché en séance 2,714%, au plus haut depuis 2008, tandis que celui à dix ans a pris jusqu'à 12 points, à 2,507%, proche de son pic de 2011 atteint en octobre à 2,532%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont soutenus par les annonces en provenance de Chine et la vague de froid sans précédent aux Etats-Unis qui perturbe la production.

Le Brent prend 0,6% à 84,42 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,55% à 80 dollars.

Les deux références du pétrole ont touché en séance un sommet depuis le 5 décembre.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)