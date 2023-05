Hausse en Europe, prudence à Wall Street avant la Fed

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mercredi alors que la prudence dominait à Wall Street avant la publication du communiqué de la Réserve fédérale (Fed).

À Paris, le CAC 40 a pris 0,28% à 7.403,83 points. Le Footsie britannique a gagné 0,2% et le Dax allemand 0,56%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini en hausse de 0,36%, le FTSEurofirst 300 de 0,34% et le Stoxx 600 de 0,31%.

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait en ordre dispersé: le Dow Jones reculait de 0,2%, le Standard & Poor's 500 était stable et le Nasdaq Composite gagnait 0,3%.

La Fed devrait annoncer à 18h00 GMT une nouvelle hausse de l'objectif de taux des "fed funds", son principal instrument de politique monétaire. Mais ce nouveau resserrement, qui vise à freiner l'inflation, est très largement intégré et les investisseurs attendent surtout des indications sur la trajectoire des taux au-delà de cette réunion.

Le marché croit fermement que la Fed va faire une pause et qu'elle sera obligée de passer rapidement d'une hausse à une baisse des taux, a déclaré Steven Ricchiuto chez Mizuho Securities USA.

Les données récentes sur les prix suggèrent que l'inflation est persistante mais les marchés sont obnubilés par l'idée qu'un problème systémique de crédit se profile à l'horizon, a ajouté le chef économiste de la banque d'investissement.

Le président de la Fed, Jerome Powell, "va essayer de présenter un point de vue équilibré parce qu'il a un comité (de politique monétaire, FOMC) divisé", a estimé Steven Ricchiuto.

PÉTROLE

Après avoir chuté de plus de 5% mardi, le marché du pétrole recule encore à cause d'inquiétudes sur le rythme de la croissance américaine avec le durcissement monétaire de la Fed.

Le Brent abandonne 4,74% à 71,75 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 5,09% à 68,01 dollars, tous deux au plus bas depuis six semaines.

VALEURS

Le compartiment de l'énergie (-0,78%) a accusé la plus forte baisse du jour.

Aux valeurs individuelles, Stellantis a perdu 1,82% à Paris après avoir affiché un optimisme prudent pour 2023 à l'occasion de ses résultats du premier trimestre.

BNP Paribas a reculé de 1,18% malgré l'annonce d'un bénéfice net multiplié par plus de deux sur la période janvier-mars. Toujours dans le secteur bancaire, UniCredit a pris 3,76% après le relèvement de ses objectifs annuels.

La compagnie allemande Lufthansa a perdu 1,32% après des résultats trimestriels jugés "mitigés" par les analystes.

CHANGES

Le dollar recule avant ce qui pourrait être la dernière hausse de taux de la Fed dans ce cycle: l'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de devises de référence est en baisse de 0,54%.

L'euro monte en revanche de 0,43% à 1,1046. Il est attendu que la Banque centrale européenne (BCE) procède jeudi à une hausse de taux de 25 points de base, une augmentation de 50 points étant également possible mais considérée comme moins probable.

"Les données sur l'inflation, en particulier celles qui concernent les services, ne permettent pas à la BCE de signaler une pause pour l'instant", a déclaré Davide Oneglia chez TS Lombard.

"Le niveau auquel s'arrêtera la BCE dépend principalement de la survenue d'une récession américaine en milieu d'année et de la réponse apportée par la Fed", a ajouté l'économiste.

TAUX

Sur le marché des emprunts d'Etat, le dix ans allemand a fini sans grand changement à 2,248%. Son équivalent américain cède plus de six points de base à 3,3824% alors que le deux ans recule sous 3,95%.

(Laetitia Volga, édité par Jean Terzian)