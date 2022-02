Hausse du tarif du passe Navigo, contribution des automobilistes… Les remèdes de la Cour des comptes pour réduire le déficit des transports collectifs franciliens

Amplifier les mesures pour attirer plus de monde dans les transports en commun, notamment avec « l’amélioration de la qualité de service et le développement des équipements et dispositifs favorisant l’intermodalité […] ». Et, surtout, trouver des recettes supplémentaires, non seulement via cette hausse de fréquentation, mais aussi en augmentant le tarif du passe Navigo et en imposant une contribution des automobilistes, tout en mettant davantage à contribution les collectivités locales. Telles sont les préconisations du chapitre dédié aux transports collectifs en Île-de-France dans le rapport 2022 de la Cour des comptes, publié le 16 février 2022.

[...]