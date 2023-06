Hausse des ventes de véhicules neufs à deux chiffres en France en mai 2023

+24,2% en mars 2023, +21,88% en avril… Les ventes de voitures particulières neuves en France ont progressé dans le bon sens ces derniers mois. La tendance se confirme en mai alors que 145 538 véhicules ont été immatriculés dans l’Hexagone contre 126 813 un an plus tôt, soit une hausse de 14,77% sur un an selon les chiffres de la Plateforme automobile (PFA) publiés jeudi 1er juin. Le mois a comporté 19 jours ouvrables contre 21 en 2022. Entre janvier et mai 2023, ces ventes ont connu une hausse de 16,32% par rapport à la même période il y a un an.

