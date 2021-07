Hausse des actions, l'appétit pour le risque de retour

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Toby Melville Les Bourses européennes progressent à mi-séance vendredi. À Paris, le CAC 40 gagne 1,68% à 11h10 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,85% et à Londres, le FTSE avance de 0,64%. /Photo d'archives/REUTERS/Toby Melville

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse vendredi et les Bourses européennes progressent à mi-séance au lendemain d'un repli marqué provoqué notamment par les inquiétudes liées au rythme de la reprise.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse d'environ 0,6% pour le Dow Jones, de 0,35% pour le S&P-500 et peu changé pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,68% à 6.504,29 à 11h10 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,85% et à Londres, le FTSE avance de 0,64%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,9% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,3%. Le Stoxx 600 gagne 0,92%, effaçant une partie de la perte de jeudi (-1,72%), mais l'indice européen de référence reste en passe d'enregistrer une perte sur la semaine.

Les actions ont été secouées jeudi par un nouveau trou d'air alors que de plus en plus d'investisseurs s'inquiètent d'un ralentissement de la croissance économique mondiale, de l'augmentation des cas de COVID-19 dus au variant Delta et des politiques des banques centrales.

"Le récit du marché est en train de changer rapidement, passant de la peur de l'inflation à la peur pour la croissance", a déclaré Fraser Lundie chez Federated Hermes, soulignant qu'"il y a une inquiétude croissante quant à savoir si la vaccination peut endiguer la propagation du variant Delta, ce qui atténue l'enthousiasme pour la reprise qui a dominé jusqu'à récemment".

Le marché suivra à 11h30 GMT la publication du compte rendu de la réunion de juin de la Banque centrale européenne (BCE), retardé de 24 heures par la présentation de la nouvelle stratégie de l'institution qui s'est fixé un nouvel objectif d'inflation, à 2%. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

En Bourse, l'ensemble des secteurs européens sont en hausse dont celui des ressources de base (+2,31%), celui de l'automobile (+1,77%) et des transports et loisirs (+1,67%).

A Paris, Airbus (+2,90%) signe l'une des plus importantes progressions du CAC 40 après avoir annoncé une augmentation de 52% de ses livraisons d'appareils au premier semestre.

Dans son sillage, Safran avance de 2,44%.

Les compagnies aériennes Ryanair, IAG et easyJet prennent de 1,3% à 1,92% alors que le ministre britannique des Transports a annoncé que la Grande-Bretagne envisageait de lever la quarantaine pour les étrangers complètement vaccinés.

Vectura, un groupe pharmaceutique britannique spécialisé dans les inhalateurs, grimpe de 13,27% après l'annonce de son rachat par le fabricant de cigarettes Philip Morris pour 1,05 milliard de livres (1,2 milliard d'euros) qui cherche à développer sa gamme de produits sans tabac ni nicotine.

TAUX

Le regain d'appétit se traduit par une nette remontée du rendement des Treasuries à dix ans, à 1,3444%, au lendemain d'un plus bas depuis près de cinq mois à 1,25%.

Sur le marché européen, les taux des emprunts d'Etat de référence gagnent plus d'un point de base, à -0,295% rendement du Bund allemand à dix ans et 0,053% pour son équivalent français.

CHANGES

L'indice mesurant les fluctuations du dollar face à un panier de devises de référence est en léger repli mais le billet vert reprend 0,15% face au yen, qui patît du regain d'appétit pour le risque. La devise japonaise, valeur refuge par excellence, a atteint jeudi un pic d'un mois et se dirige vers sa meilleure performance hebdomadaire depuis avril.

L'euro est monte légèrement, à 1,186 dollar.

Le yuan ne semble pas avoir réagi à l'annonce par la Banque populaire de Chine d'une réduction de 50 points de base des réserves obligatoires des banques afin de soutenir la reprise de l'économie dont le rythme faiblit.

PÉTROLE

Les cours du pétrole montent en profitant de l'annonce par l'EIA d'une nette diminution des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière mais ils se dirigeaient vers une perte de plus de 1,5% sur la semaine face aux incertitudes sur la production après l'échec des discussions de l'Opep+.

Le Brent gagne 1,01% à 74,87 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,29% à 73,88 dollars.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 9 JUILLET

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

WALL STREET

Indices Dernier Var. Var. %

points

Dow Jones 34492,00 +198,00 +0,58%

S&P-500 4329,25 +16,25 +0,38%

Nasdaq-100 14709,25 -3,00 -0,02%

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall

Street [DAY/US]

La séance

précédente :

Indices Clôture Var. Var. % YTD

points

Dow Jones 34421,93 -259,86 -0,75% +12,47%

S&P-500 4320,82 -37,31 -0,86% +15,04%

Nasdaq 14559,79 -105,28 -0,72% +12,97%

Nasdaq 100 14722,14 +0,00 +0,00% +14,23%

MARCHES

EUROPEENS

Indices Dernier Var. Var. % YTD

points

Eurofirst 300 1758,18 +15,11 +0,87% +14,43%

Eurostoxx 50 4045,33 +53,67 +1,34% +13,87%

CAC 40 6506,82 +110,09 +1,72% +17,21%

Dax 30 15559,90 +139,26 +0,90% +13,42%

FTSE 7072,89 +42,23 +0,60% +9,48%

SMI 11993,08 +68,42 +0,57% +12,05%

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :

[WATCH/LFR]

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,1861 1,1842 +0,16% -2,88%

Dlr/Yen 109,94 109,79 +0,14% +6,56%

Euro/Yen 130,40 130,01 +0,30% +2,74%

Dlr/CHF 0,9142 0,9155 -0,14% +3,29%

Euro/CHF 1,0844 1,0837 +0,06% +0,34%

Stg/Dlr 1,3814 1,3785 +0,21% +1,03%

Indice $ 92,2960 92,4170 -0,13% -4,03%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 174,0200 -0,3200

Bund 10 ans -0,2970 +0,0160

Bund 2 ans -0,6770 +0,0030

OAT 10 ans 0,0510 +0,0150 +34,80

Treasury 10 ans 1,3444 +0,0560

Treasury 2 ans 0,2066 +0,0150

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US 73,82 72,94 +0,88 +1,21% +20,60%

Brent 74,82 74,12 +0,70 +0,94% +13,31%

(Reportage Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)