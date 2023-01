Hatzopoulos poursuit sa croissance dans les emballages flexibles recyclables.

Une gamme flexible, dédiée à de multiples usages

Par leur technologie éprouvée, les films de la gamme garantissent :

100% de recyclabilité conformément aux filières de recyclages du PE ou PP

conformément aux filières de recyclages du PE ou PP Hautes propriétés barrières offrant une protection optimale du produit et de son arôme

offrant une protection optimale du produit et de son arôme Attractivité par les rendus possible : rendu papier, mat, fenêtre transparente

par les rendus possible : rendu papier, mat, fenêtre transparente Polyvalence à différents formats de sachets notamment doypack, flowpack, quattro seal.

à différents formats de sachets notamment doypack, flowpack, quattro seal. Compatibilité aux accessoires : vanne dégazage, zip, bec verseur, dévidoir.

Les films de la gamme offrent un large éventail d’applications possibles pour l’alimentaire (café, fruits sec, produits en poudre, fromage, biscuit, snacks…) ou cosmétique (lingette, éco- recharge…)

Grâce au travail d’accompagnement des équipes techniques d’Hatzopoulos, les films peuvent être adaptés aux contraintes des lignes de conditionnement existantes et performent selon les machines sans détérioration ou perte de cadence.

Une fois passés sur ligne, Hatzopoulos possède un laboratoire de développement et de contrôle afin d’évaluer et tester la bonne tenue des films et leur niveau de barrière.

La recyclabilité des films X-CYCLETM a été validée et certifiée de façon indépendante par l’institut allemand Cyclos-HTP et par Interseroh.

De nombreuses marques ont ainsi adopté la technologie X-CYCLETM apportant une réponse positive aux consommateurs d’aujourd’hui, exigeants et soucieux de l’environnement.

Recyclabilité des emballages flexibles– guide pratique de certification

Pour aider ses clients dans leurs démarches d’écoconception, Hatzopoulos a récemment publié un guide pratique qui fait la lumière sur les certificats de recyclabilité disponibles pour les emballages souples. Vous y trouverez notamment des informations détaillées sur les directives D4R (Design-for-recycling) pour vous aider à concevoir la prochaine génération de votre emballage flexible.

A propos d’Hatzopoulos Avec plus de 112 M€ de CA réalisé en 2022, Hatzopoulos est un des leaders européen dans la fabrication de films d'emballages flexibles imprimés en flexographie et héliogravure. Fondée en 1931 en Grèce, l’entreprise développe des solutions d’emballage de haute qualité principalement pour le secteur alimentaire et de la cosmétique. En investissant continuellement dans la Recherche et Developement, les emballages sont désormais commercialisés dans plus de 35 pays.

