Hartmann réalise un nouvel investissement de 25 millions d’euros dans le Haut-Rhin

Hartmann va investir 25 millions d’euros dans son usine alsacienne de Lièpvre (Haut-Rhin). L’objectif du groupe allemand, spécialisé dans les dispositifs médicaux, est d’améliorer sa ligne de production dédiée aux produits d’incontinence, qui représente près de la moitié de son marché (46% de son chiffre d’affaires). Une nouvelle ligne, longue de plus de 80 mètres et équipée de technologies embarquées, viendra compléter l’existante. L’entreprise veut, grâce à cet investissement, proposer sur le marché de l’incontinence une nouvelle gamme plus performante de slips absorbants.

