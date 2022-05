Historiquement les automates des machines communiquaient avec les capteurs et actionneurs grâce à des bus de terrain. Des connecteurs qui assuraient une vitesse de transmission des informations de 250 Kbits/s, laquelle suffi sait pour que les différentes fonctions d’un équipement industriel soient opérationnelles.

« Aujourd’hui les machines ont de plus en plus de fonctionnalités. Il faut donc faire passer des volumes d’informations plus importants et très énergivores en données », explique François Roncoroni, Responsable Produit & Application chez HARTING France.



Des connecteurs adaptés pour l’Ethernet industriel

Leader sur le marché des connecteurs pour les machines et la robotique, HARTING s’est ainsi employé à concevoir une nouvelle génération de produits pour l’Ethernet industriel. De quoi permettre des vitesses de communication comprises entre 100 Mbit/s et 10 Gbit/s.

« Nous sommes d’abord partis d’un standard très connu : le RJ45, une interface que l’on retrouve chez soi sur son ordinateur ou son imprimante. Mais grâce à notre savoir-faire nous l’avons adaptée à l’Industrie et à ses contraintes », souligne François Roncoroni. Métallisé, il est particulièrement résistant aux chocs, vibrations et pollutions.

Et HARTING a également adapté des connecteurs circulaires de type M12 à l’Ethernet. Cette proactivité permet ainsi aux machines d’être plus performantes, mais aussi de les interconnecter entre elles et avec tout le réseau informatique de l’usine. Une condition nécessaire pour superviser les équipements de production en temps réel, afin d’améliorer la compétitivité mais aussi d’assurer la continuité de service des machines en introduisant de la maintenance prédictive.

fr@HARTING.com

www.HARTING.com/FR/fr

