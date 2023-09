Haro sur la « shrinkflation » !

Quel succès ! Depuis le début du mois de septembre, matin, midi et soir, la « shrinkflation » s’invite à la radio, à la télévision et dans la presse écrite ! Parfaitement légale, cette technique commerciale, baptisée « réduflation » en québécois, consiste à réduire la quantité nominale d’un produit emballé sans réduire le prix facial avec pour conséquence une augmentation du prix au litre ou au kilogramme difficile à décrypter. Depuis la directive européenne 2007/45/CE de 2007 relative à la déréglementation des formats des produits de grande consommation, le consommateur est effectivement perdu dans une jungle parfaitement illisible. Mais le contexte a changé. « Payer plus pour avoir moins » : voilà qui est malvenu en cette période d’inflation galopante et persistante qui pèse lourdement sur le pouvoir d’achat !

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]