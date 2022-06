Haribo réduit ses émissions grâce aux palettes Chep

L’environnement est devenu un véritable cheval de bataille pour les marques. Tout y passe : production, emballage, logistique, … En passant à la palette locative, ce qu’il a fait en mai 2020, Haribo estime avoir réduit ses impacts sur l’environnement à plusieurs niveaux. D’après les calculs du leader de la confiserie allemand, l’emploi de palettes Chep, lui a permis, entre mai 2020 et octobre 2021, d’éviter de rejeter 32 tonnes de CO², ce qui représente sept tours du monde en camion, d'économiser 275 m³ de bois, soit environ 266 arbres, et 25 tonnes de déchets. Avant de collaborer avec Chep, l’entreprise utilisait le système échange, soit une palette vide contre une palette pleine. Elle est passée à la location afin de sécuriser ses approvisionnements, mais aussi pour s’assurer de la qualité des supports pour ses chaînes automatisées et alléger la partie administration qui, maintenant, est directement gérée par Chep. Actuellement, Haribo France utilise 220 000 palettes bleues. L’entreprise d’en sert pour approvisionner les distributeurs, les grossistes et les fournisseurs français, à partir de ses deux usines et centres de distribution situés à Uzès (Gard) et à Marseille (Bouches-du-Rhône) qui fabriquent chaque année plus de 50 000 tonnes de confiseries. Les palettes sont aussi utilisées pour effectuer des échanges avec cinq autres sites européens.

Leviers activables

« Soucieuse de réduire son empreinte carbone sur toutes les étapes de sa chaine de valeur, Haribo France étudie tous les leviers activables pour limiter ou diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. » explique Odile Vernaud, directrice du développement durable chez Haribo France. Selon l’entreprise, la logistique amont et aval représente 10% du total de ses émissions. Pour aller encore plus loin dans cette démarche, le producteur est passé depuis le début de l’année aux quarts de palette en polypropylène. Ceux-ci, de par leurs dimensions, peuvent prendre place directement dans les magasins (en photo ci-dessous). Ils sont, d’ailleurs, décorés aux couleurs de la marque ou portent des présentoirs. Le fait que les quarts Chep, en plastique, soient réutilisés, comme le sont les palettes en bois, représente selon Haribo un progrès environnemental par opposition aux présentoirs perdus en bois et en carton. Pour accompagner le lancement des quarts de palettes, Haribo a automatisé ses chaînes de production et repensé sa logistique. Les emballages sont livrés directement par les distributeurs sur le site de FM Logistic pour être utilisées pour le picking, la préparation de commandes et le stockage. De même, un flux approvisionne directement les grossistes de Haribo. Ces derniers ont été sensibilisés à la récupération, afin de garantir le retour de ces supports. Enfin, un autre flux permet l’approvisionnement de Futurplast, le fournisseur de boites plastique. Celui-ci s’est lui aussi converti à la palette locative pour optimiser ses flux vers les usines Haribo.