Hamilton arrache la victoire à domicile

À l'issue d'un scénario rocambolesque, Lewis Hamilton s'est imposé chez lui au Grand Prix de Grande-Bretagne devant Charles Leclerc (+3''871) et Valterri Bottas (+11''125). Au premier tour, Max Verstappen, parti en pole position, a touché le pilote Mercedes et a violemment heurté les barrières de pneu, mais s'en est sorti indemne. Le Britannique a reçu une pénalité de dix secondes suite à l'accident et, après un nouveau départ arrêté, a fait la course derrière la Ferrari de Leclerc. Le Monégasque s'est raté dans un virage à deux tours de la fin, ce qui lui a couté la première place. 99e Grand Prix pour Hamilton qui revient à cinq petits points de Verstappen au classement général. Esteban Ocon et Pierre Gasly terminent respectivement neuvième et onzième.