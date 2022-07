Hakim Serhir nommé directeur France d'International Paper

International Paper, fabricant d’emballages et de pâte pour produits d’hygiène absorbants, nomme Hakim Serhir au poste de directeur France. Entré au sein du groupe américain en 2009, l’homme âgé de 47 ans prend les rênes de l’entité française spécialisée dans la production d’emballages en carton ondulé. Cinq usines la composent : Emballages Laurent (Saône-et-Loire), Papeteries d’Espaly (Haute-Loire), Société normande de carton ondulé (Orne) et deux usines International Paper, à Cabourg (Calvados) et à Saint-Amand (Manche). Hakim Serhir dirigeait déjà, depuis 2019, les trois sites normands.

