Hager Group investit 15 millions d’euros dans un laboratoire de tests à Obernai

Le groupe allemand Hager, qui conçoit et fabrique des solutions électriques, entame la construction d’un laboratoire sur son site alsacien d’Obernai (Bas-Rhin), pour un investissement de 15 millions d’euros. Le laboratoire sera un banc d’essai de court-circuit basse tension. « Il nous permettra de mettre au point et de valider des disjoncteurs et leurs systèmes de distribution, armoires et coffrets électriques, pour une nouvelle gamme que nous développons pour les bâtiments tertiaires », se réjouit Jean-François Bonnardot, directeur R&D de Hager Group.