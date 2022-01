Haffner Energy en Bourse pour produire de l’hydrogène à empreinte carbone négative à 1,5 euro le kg

Fini la cogénération. Depuis un an, Haffner Energy, start-up de Vitry-le-François (Marne) issue du bureau d’études Soten spécialisé dans les centrales biomasse et les unités de valorisation des déchets, ne travaille plus que sur sa technologie de production d’hydrogène décarboné à partir de biomasse. Elle est désormais prête à être industrialisée.