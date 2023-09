Habitat sous-marin, parcours de Bernard Tapie sur Netflix, mini robots origami lâchés depuis un drone : Le top 3 vidéo de la semaine

1 - [L’industrie c’est fou] Cet incroyable habitat sous-marin accueillera ses premiers résidents dès 2027

Voir la vidéo

Le Sentinel, un habitat sous-marin conçu par l’organisation de recherche et de développement Deep, hébergera des scientifiques dès 2027 au large du Royaume-Uni. Ces derniers pourront séjourner 28 ours dans cet engin tout confort et modulable qui pourra être immergé jusqu'à 200 mètres de profondeur.

2 - [Entracte - Série] "Tapie", la série fiction de Netflix passe à côté de la (vraie) vie de Bernard Tapie



Voir la vidéo

Diffusée sur Netflix, la série "Tapie" plonge dans le parcours de Bernard Tapie, de ses débuts difficiles à sa chute au faîte de sa gloire. Malgré des acteurs solides, les sept épisodes penchent dans la fiction au détriment du parcours managérial de l’homme d’affaires.

3 - [L’industrie c’est fou] Largués depuis des drones, ces robots en origami peuvent changer de forme



Voir la vidéo

Des chercheurs de l’université de Washington aux États-Unis ont mis au point des robots capables de se replier sur eux-mêmes lorsqu’ils sont lâchés depuis un drone. Ce changement de forme rendu possible grâce à leur design en origami permet de stabiliser leur descente et de collecter des données atmosphériques plus précisément.