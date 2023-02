H2V confirme le projet d'une unité de production de 100 mégawatts d’hydrogène renouvelable dans le Tarn

La société d'ingénierie H2V, filiale du groupe normand Samfi-Invest spécialisée dans le développement et la construction de sites de production industrielle d'hydrogène vert, a signé le 22 février une promesse de vente pour l'acquisition d'un terrain d'environ 9 hectares sur le parc d'activités Les Portes du Tarn, à Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn). Sur ce site, H2V projette l'implantation d'une unité de 100 mégawatts, soit la production de 14 000 tonnes par an d’hydrogène vert produit par électrolyse de l'eau. Le projet représente un investissement de l'ordre de 160 millions d’euros et la création d’environ 70 emplois, dont 40 directs.

