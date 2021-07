H&M renoue avec les bénéfices mais le rebond des ventes s'essouffle

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © SIMON DAWSON H&M a publié jeudi un bénéfice trimestriel plus élevé que prévu grâce à la poursuite de la réouverture des magasins mais le rebond de ses ventes s'est essoufflé durant la deuxième quinzaine de juin, signe que la reprise reste inégale et fragile. /Photo d'archives/REUTERS/Simon Dawson

La deuxième plus grande chaîne de prêt-à-porter au monde a fait état un bénéfice imposable de 3,59 milliards de couronnes (350 millions d'euros) au deuxième trimestre de son exercice décalé, contre une perte de 6,48 milliards un an plus tôt.

Mais ses ventes sur la période du 1er au 28 juin affichent un recul de 4% par rapport à 2019. Le groupe avait auparavant fait état de ventes supérieures à celles de 2019 sur les deux premières semaines de juin.

La directrice générale, Helena Helmersson, a expliqué cette baisse par une conjonction de facteurs incluant des bases de comparaison défavorables, une météo plus froide que la normale dans certains pays européens ou encore les différences d'allègement des restrictions sanitaires.

Plusieurs analystes estiment que les chiffres publiés jeudi impliquent une chute de 9% des ventes sur les deux dernières semaines de juin par rapport à 2019 mais notent que le britannique Primark a lui aussi évoqué une activité très volatile d'une semaine sur l'autre.

Les grandes chaînes de prêt-à-porter tentent de rebondir après avoir été lourdement pénalisées par la fermeture de nombreux magasins sous l'effet de la pandémie. "Le monde s'ouvre progressivement à mesure que les gens sont vaccinés et que les mesures de restrictions sont assouplies et nos clients peuvent à nouveau visiter nos magasins", a déclaré Helena Helmersson. "Les ventes en ligne ont continué à augmenter, alors même que les magasins ont rouvert", a-t-elle ajouté. H&M a précisé que 95 de ses 5.000 magasins restaient fermés contre environ 1.300 au début du mois de mars.

Les analystes interrogés par Refinitiv tablaient en moyenne sur un bénéfice imposable trimestriel de 3,42 milliards de couronnes.

A la Bourse de Stockholm, l'action H&M perdait 1,74% en fin de matinée.

(Reportage Anna Ringstrom, version française Laura Marchioro, édité par Marc Angrand)