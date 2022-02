GXO Logistics investit dans l’encaissage 3D

Les investissements dans l’emballage pour l'e-commerce se succèdent à un rythme vertigineux. Après Mathon, c’est au tour de GXO Logistics de moderniser ses installations pour accompagner ce mode de commerce qui, rappelons-le, consiste le plus souvent dans des commandes composées de un, deux ou trois produits, parfois plus, possédant des dimensions différentes. Le logisticien américain a fait le choix, comme Mathon, d’une ligne d’emballage dite « 3D » de l’italien CMC Machinery, permettant de fabriquer des emballages sur mesure. Elle a été installée dans son entrepôt de Saint-Vulbas (Ain). L'intégration a été confiée à ABI Graphique.

Après avoir été préparé, le lot est scanné, puis la caisse carton est fabriquée à l’instant, à partir d’une découpe de carton ondulé disposée à plat, sur palette, en accordéon, qui est successivement taillée et pliée. Une fois rempli, le colis est alors pesé, à des fins de contrôle, fermé, étiqueté et aiguillé vers le convoyeur correspondant au transporteur sélectionné par l’acheteur.

Espaces morts

Comme toutes les machines d’encaissage 3D, celle de GXO Logistics permet de fabriquer des colis sur mesure, avec le minimum d’espaces morts pour économiser sur les coûts de transport et de carton. « La machine démontre notre investissement important dans la technologie et les solutions automatisées qui améliorent la productivité et réduisent les coûts d'expédition pour nos clients tout en minimisant l'impact environnemental », indique le directeur général de GXO France, Bernard Wehbe.

La machine peut traiter jusqu'à 700 colis par heure. Elle sera dédiée à Amer Sports qui a confié les expéditions e-commerce de la marque Salomon au logisticien. « GXO imagine pouvoir réaliser des installations similaires pour les besoins de clients e-commerce sur trois ou quatre autres sites en France et en Europe », explique Stéphanie Grange, responsable communication de l’entreprise.

Basé à Greenwich (Connecticut), aux États-Unis, GXO Logistics est un prestataire logistique. La société, qui emploie 95 000 personnes réparties sur 860 sites totalisant environ 18,5 millions de mètres carrés d’entreposage, se revendique comme le plus grand prestataire "pure-player" de logistique contractuelle au monde sur un marché total estimé à 430 milliards de dollars.