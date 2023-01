Guillin prend le large

Le groupe Guillin se lance dans le sponsoring sportif. Il devient « partenaire officiel » du skipper Fabrice Amedeo pour l’édition 2024 du Vendée Globe, course à la voile, autour du monde, en solitaire et sans escale, à laquelle il participera sur son monocoque Nexans-Art & Fenêtres. Il accompagne également les actions pédagogiques du projet Ocean Calling du navigateur, qui soutient des initiatives scientifiques et citoyennes axées sur la préservation des océans.

[...]