Guillin dans le multimatériau en Irlande

Guillin poursuit sa stratégie de maillage du continent européen et de diversification dans de nombreux matériaux. Le groupe français annonce l’acquisition de la totalité du capital de Celtic Sales en Irlande. Basée à Dublin, l’entreprise est spécialisée dans la distribution d’emballages alimentaires en plastique, carton, pulpe, bois… dans son pays, à destination principalement des acteurs des métiers de bouche et des producteurs et conditionneurs de fruits et légumes. Elle réalise un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros par an.

