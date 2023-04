Guerre des puces : l’américain Micron Technology dans le collimateur de Pékin

Micron Technology, plus grand fabricant américain de puces mémoires et troisième mondial derrière les sud-coréen Samsung et SK hynix, est plongé au cœur de la guerre des puces qui fait rage entre les Etats-Unis et la Chine. Ses produits commercialisés en Chine vont faire l’objet d’une enquête du point de vue de la sécurité nationale. C’est ce que la Cyberespace Administration of China (CAC), l’équivalent de l’Anssi en France, a annoncé le 31 mars. Le but affiché est de s’assurer qu’ils ne comportent pas de risques cachés pour la sécurité nationale, comme des portes dérobées du cyberespionnage américain.

