Guerlain intègre la traçabilité grâce à Sidel

Encaisser et palettiser des produits cosmétiques avec délicatesse dans un espace de moins de 20 m² tout en identifiant chaque article avant de refermer la caisse : telle était la difficile équation à laquelle était confronté Guerlain. La filiale du groupe LVMH a opté pour un combiné d’encaissage-palettisation Cermex (Sidel). L’appareil a été installé dans son usine de Chartres (Eure-et-Loir), baptisée La Ruche, en plein cœur de la Cosmetic Valley, inaugurée en 2015 et exclusivement dédiée à la fabrication de produits de soin et de maquillage.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]