Guerbet finalise 15 millions d’investissements sur son site chimique Simafex, en Charente-Maritime

Plantée au milieu de la petite ville de Marans, l’usine Simafex porte bien. Pourtant classé Seveso seuil haut, ce site chimique de 110 employés se détache discrètement dans l’environnement, avec ses bâtiments bleus et blancs, dont deux grandes unités de production qui dominent les cinq hectares d’emprise au sol, ou encore sa grande station de traitement des effluents. Construite en 1959, l’usine de la Société industrielle marandaise de fabrication et d’exploitation (Simafex donc), est l’un des trois sites français de production de Guerbet. Le spécialiste tricolore de l’imagerie médicale y dirige les opérations depuis 1987, avec la fabrication d’intermédiaires et de principes actifs chimiques destinés à ses produits de contraste pour les IRM notamment.

Ces solutions injectables permettent de marquer des cibles, comme des lésions ou des tumeurs, pour le diagnostic en imagerie médicale. C’est ici que le laboratoire déploie en partie son futur industriel, avec un plan d’investissements de l’ordre de 15 millions d’euros engagé dès 2018 et qui arrive à terme. Un programme doté de plusieurs volets, comme un nouveau bâtiment administratif inauguré le 5 octobre 2023, après un investissement de 4,3 millions d’euros, mais aussi des projets d’amélioration de l’empreinte carbone et des extensions industrielles.

Une usine pour "l'avenir de Guerbet"

[...]