Guelt réussit à operculer l’Inox

Les salons professionnels sont toujours l’occasion de trouver des perles ici et là. Au Carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire (CFIA) qui a lieu du 8 au 10 mars à Rennes, Guelt expose sur l’espace Usine agro du futur dédié, cette année, à l’usine bas carbone, une ligne OPA 2000 permettant d’operculer des barquettes en Inox. Proposés par Berny, ces contenants sont destinés à être réutilisés plusieurs fois dans le cadre d’un circuit de consigne, et ce dans la perspective d’un durcissement de la réglementation sur les plastiques à usage unique, comme cela est prévu par la loi Agec. Berny, qui se positionne sur le marché en tant que loueur-gestionnaire de ces emballages, a déjà commencé à travailler avec différentes enseignes comme Système U, Intermarché et Leclerc, toutes intéressées par le concept et effectue actuellement des tests avec Hénaff, pour conditionner de la viande et des salaisons vendues au rayon frais. La collaboration entre Guelt et Berny se situe dans ce contexte. En effet, s’il est assez simple de déployer, d’utiliser et ensuite de réutiliser, après les avoir lavées, les barquettes en Inox, c'est autre chose de pouvoir les operculer avec un film plastique afin de préserver l’aliment et encore plus difficile de réaliser ce conditionnement sous atmosphère protectrice (MAP) afin de conserver le produit plus longtemps. C’est ce qu'a réussi à faire Guelt sur sa machine.

