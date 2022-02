GuaTecs ambitionne de créer la bioraffinerie du guayule

Développer une souveraineté nationale pour un matériau critique, c’est ce que la société GuaTecs pourrait bien faire pour le latex. Utilisé dans les dispositifs médicaux, les gants d’examen et chirurgicaux ou les équipements de protection individuelle dans l’industrie, le latex de polyisoprène peut provenir de ressources pétrolières ou naturelles. Pour cette dernière origine, le latex naturel provient exclusivement de l’hévéa, un arbre qui ne pousse que dans des régions tropicales en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Sachant que le latex naturel représente environ la moitié de la production mondiale de latex (naturel s et synthétiques) il devient impératif et stratégique pour les régions importatrices, comme l’Europe, de rechercher des sources alternatives. Dans ce contexte, la start-up GuaTecs pourrait tirer son épingle du jeu avec le guayule (Parthenium argentatum), un buisson originaire du Mexique adapté au climat méditerranéen et riche en latex. Cette entreprise, qui compte aujourd’hui cinq associés et trois salariés, exploite les travaux du CIRAD et du CTTM sur l’extraction en phase aqueuse du latex (technologie ayant donné lieu à un dépôt de brevet international). « Nous souhaitions valoriser les développements réalisés en laboratoire au stade industriel, et nous avons donc opté pour la création d’une société en 2019 pour pouvoir structurer une filière, du champ au produit final », indique Michel Dorget, président de GuaTecs. Dans ce cadre, la société bénéficie des résultats de plusieurs projets de recherche, parmi lesquels Figualex (financement Ademe), dont l’objectif était la mise au point du procédé d’extraction du latex de polyisoprène de guayule à l’échelle pilote, et Agroguayule (sur financement Ademe également), qui s’intéresse à la production de biomasse de guayule comme alternative agro-industrielle locale pour la valorisation de friches agricoles et industrielles situées dans des zones semi-arides (dans le sud de la France, en Occitanie, en particulier).

Un latex à haute valeur ajoutée

Le polyisoprène extrait par GuaTecs à partir de guayule s’avère plus avantageux sur plusieurs points, comme le détaille Michel Dorget : « Le latex de polyisoprène de guayule est moins allergène que celui d’hévéa, en raison de l’absence de protéines habituellement présentes dans l’arbre à caoutchouc. De plus, il constitue également une alternative aux latex d’origine pétrolière (polyisoprène synthétique, de caoutchouc nitrile ou de polychlorure de vinyle) qui peuvent causer des allergies à cause des résidus chimiques issus de la polymérisation et la vulcanisation. De plus, ce latex a des propriétés physiques plus intéressantes que celles des latex existants, comme une résistance mécanique à la rupture accrue de 30 % et un comportement élastique plus souple ». En outre, le polyisoprène issu de guayule se caractérise par une masse molaire élevée, ce qui favorise les applications à haute valeur ajoutée. Le procédé d’extraction développé par GuaTecs est innovant et propre, car en phase aqueuse, il permet de recueillir les particules de polyisoprène contenues dans le cytoplasme des cellules de la plante.

Pour ce qui est de la production, la société GuaTecs dispose d’un pilote d’une capacité de quelques litres par heure à Montpellier (Hérault). « Nous envisageons d’augmenter la capacité de production pour pouvoir mener des essais en vue d’un développement à échelle industrielle en 2023 », explique Michel Dorget. Avant de poursuivre : « Pour l’extrapolation à échelle industrielle, nous privilégions une exploitation par bioraffinerie, car il est possible non seulement de valoriser le latex de polyisoprène mais aussi la résine (N.D.L.R. : contenant des composés fonctionnels en dispersion) et la bagasse, résidus après extraction ». Outre la production du polyisoprène, la culture du guayule constitue une opportunité de réhabiliter des anciennes friches agricoles ou industrielles. « De plus, la culture du guayule est bénéfique pour l’environnement, permettant de capter des émissions de CO2 et de limiter la consommation de ressources en eau, sans entrer en concurrence avec une agriculture à destination de l’alimentation humaine », indique Michel Dorget.

Réussir l’industrialisation pour bénéficier des marchés

Lauréate des trophées de la Bioéconomie pour la région Pays de la Loire en 2020, la société GuaTecs vient de décrocher un financement via le concours i-Lab en 2021. Des moyens qui vont lui servir notamment à se développer, comme le détaille Michel Dorget : « Notre objectif est d’atteindre une taille significative d’ici cinq à dix ans ». Pour commercialiser son produit, GuaTecs cible avant tout le marché européen, au travers de partenariats. En matière de R&D, le latex naturel de guayule doit encore faire l’objet de travaux, en particulier sur la fin de vie. « Il s’agit d’une question importante, car au-delà de son origine plus vertueuse et de ses performances intrinsèques, nous voulons aller encore plus loin et le rendre plus biodégradable que les latex actuels », conclut Michel Dorget.