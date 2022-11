GTX INDUSTRY : Conseil en organisation industrielle et délégation de production

Spécialiste respecté de la logistique en France et aussi bien pour sa longévité et ses hautes compétences que pour sa gestion d’entreprise avant-gardiste tournée vers l’humain, le groupe familial centenaire GT LOGISTICS vient de lancer un projet qu’il mûrissait depuis quelque temps déjà : la création d’une filiale proposant des services opérationnels encore plus spécifiques à ses clients industriels.

Depuis ce mois de juin

C’est ainsi que GTX INDUSTRY a vu le jour en ce mois de juin avec déjà tous les moyens pour remplir parfaitement sa mission, celle d’être aux côtés des entreprises sur le conseil mais aussi sur l’externalisation de production. « L’idée a été d’opérer une diversification de nos activités historiques pour pouvoir accompagner nos clients non plus seulement donc sur la logistique mais aussi sur toute la chaîne de valeur », expose Vianney BERNAT, nommé directeur de GTX INDUSTRY. Une diversification tout à fait conforme aux attentes et besoins actuels de beaucoup d’industriels.

Un conseil centré sur la performance

« Notre vocation principale est d’accompagner nos clients industriels dans l’amélioration de la performance de leur mode de production. C’est avant tout ce qui les intéresse, ce qu’ils recherchent. Nous sommes concrètement là aujourd’hui pour leur apporter tout le conseil nécessaire à la définition de solutions opérationnelles et à leur déploiement. Cela peut aller de la réorganisation des flux d’une usine jusqu’à son automatisation partielle ou totale, en passant par la maîtrise de la demande transformée en charge, et le pilotage de la capacité de production. Nous pouvons donc par exemple accompagner nos clients jusqu’à la mise en relation avec les fabricants de lignes automatisées et/ou de robots », détaille le dirigeant.

La délégation de production en mode partenariat

Si l’axe conseil de GTX INDUSTRY a pour objet de cibler l’organisation industrielle, la performance productive des entreprises, celle autour de la délégation de production est tout aussi recherchée.

« Avec GTX INDUSTRY, nous souhaitons renforcer cette activité que GT LOGISTICS opère déjà mais dans une moindre dimension. Dans l’esprit d’un véritable partenariat, notre spécificité est de pouvoir mettre en place des groupes autonomes de production qui vont assurer la fabrication pour le compte de nos clients. Notre modèle de démarrage est de l’activité in situ dans leurs locaux. En revanche, nous ne nous interdisons pas d’ici deux à trois ans d’internaliser ces prestations avec des moyens et investissements importants », explique le directeur de GTX INDUSTRY.

