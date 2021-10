GTP Bioways investit 12 millions d'euros à Toulouse dans la production de biomédicaments

15 jours gratuits et sans engagement

Le groupe GTP Bioways, spécialisé dans la production de biothérapies et nanothérapies, prévoit de renforcer son offre avec l'implantation à Toulouse (Haute-Garonne) de deux nouvelles lignes de production GMP (Good manufacturing practices) de biomédicaments. L'une sera dédiée à la production en système microbien et la seconde à des productions à petite échelle en système mammalien. Le projet, porté par sa filiale GTP Tech, porte sur un investissement de 12 millions d'euros et la création d'une cinquantaine d'emplois à l'horizon de fin 2025.