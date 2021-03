GSK Consumer Healthcare mise, lui aussi, sur la bouteille en papier

Moins de plastique, plus de papier. Y compris dans les bouteilles. GSK Consumer Healthcare (GSKCH) envisage de conditionner en bouteilles à base de cellulose trois de ses marques : Centrum, Sensodyne et Parodontax. La division soin du groupe britannique a annoncé, jeudi 18 mars, rejoindre le consortium autour de Pulpex Limited. L’entreprise, fruit du partenariat entre le groupe Diageo, spécialiste des spiritueux et Pilot Lite, société de gestion de projets innovants, a mis au point une technologie pour créer une bouteille monomoulée en papier, répondant aux normes de sécurité alimentaire et sans polyéthylène téréphtalate (PET, le plastique des bouteilles d'eau).