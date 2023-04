Groupe Thebault, spécialiste du bois contreplaqué, investit 100 millions d’euros dans une usine en Haute-Loire

Groupe Thebault, ETI industrielle familiale française et leader du bois contreplaqué, annonce l’implantation à Lempdes-sur-Allagnon (Haute-Loire) de la première unité de fabrication de panneaux et poutres LVL-Lamibois en France. La nouvelle infrastructure nécessitera un investissement de 100 millions d'euros et créera, à terme, 85 emplois.