Groupe Savoy, Pracartis, M2O et Alpes Usinage se lancent dans le vélo électrique

Il s'appelle « Cocotte ». Groupe Savoy, Pracartis, M2O et Alpes Usinage présentent mercredi 15 juin au salon Viva Technology leur nouveau vélo électrique à boîte de vitesses automatique. Les quatre industriels basés dans la Vallée de l'Arve (Haute-Savoie) ont annoncé le 7 juin s'associer dans le cadre du consortium Weshift. Le but est d'industrialiser la production de leur vélo et de quelques-uns de ses composants. « C'est important pour faire face à la pénurie actuelle de composants, justifie Arthur Allamand, directeur marketing chez Groupe Savoy. Les gros fabricants de vélos s'en sortent mieux, mais les plus petits peuvent avoir du mal à se procurer les dernières pièces pour finaliser un produit. »

