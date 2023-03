GROUPE DEAL SOFTWARE : L’entreprise au service des industries

Dans ce cadre, le groupe a développé cette année de nouvelles solutions avec notamment DEAL.Indus, l’ERP collaboratif 100 % intégré, qui permet aux industries de digitaliser leurs flux de production et de gagner en productivité.

Vers un suivi et une gestion de la production ultra-maîtrisés

DEAL.Indus combine plusieurs modules métiers interconnectés entre eux. Cette solution offre aux industriels un ERP qui pilote la totalité de l’activité : aussi bien la gestion commerciale, la planification et l’ordonnancement sous contraintes, la gestion financière et le suivi en temps réel de l’avancée de la production en atelier.

« Au-delà de ces modules embarqués nativement dans l’ERP, DEAL.Indus s’intègre et se connecte parfaitement à l’écosystème déjà en place grâce aux nombreuses API disponibles » souligne Siham Cazeaux, la Directrice Générale. La deuxième innovation concerne le Scheduler, un moteur d’ordonnancement sous contraintes en SaaS qui permet d’ordonnancer tous les ordres de fabrication (OF) et opérations planifiées en moins d’une minute.

« Avec le Scheduler, notre objectif est de rendre la planification industrielle automatique et la plus optimale possible selon les contraintes métier de nos clients. »

Ergonomie et fonctionnalités métiers

« Nos solutions sont pensées par des experts métier. Elles sont conçues de manière à ce que l’expérience utilisateur ainsi que toutes les fonctionnalités mises à disposition correspondent aux utilisations métiers de nos clients » précise la dirigeante. L’entreprise girondine a également créé récemment un portail d’accueil baptisé DEAL.Workspace qui permet en un clin d’œil d’afficher tableaux de bord, KPI et widgets sur une seule interface. Toutes ces innovations sont très bien accueillies par les industriels notamment à l’international où l’entreprise se déploie depuis 2 ans.

