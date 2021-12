Grosse commande pour Airbus Helicopters, l'Île-de-France mise sur l'hydrogène, acquisition pour Sanofi... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

© Pascal Guittet - L'Usine Nouvelle Le Guépard avait été présenté par Airbus au salon du Bourget. Il a séduit les armées françaises.

A Dunkerque, TotalEnergies lance un site de stockage d’énergie par batteries...

Sur une ancienne raffinerie à Dunkerque, TotalEnergies a mis en service mardi 21 décembre ce que l'industriel qualifie de plus grand site de stockage d’énergie par batteries de France. D’une capacité de 61 MWh, il compte 27 conteneurs conçus et assemblés par Saft, la filiale de TotalEnergies spécialisée dans les batteries pour l’industrie. Ce projet est directement en lien avec l'ambition affichée par le groupe français de porter sa production d’origine renouvelable et ses capacités de stockage à 35 GW d'ici à 2025, contre 10 GW à la fin de cette année.

... Et s'allie à Prony Resources en Nouvelle-Calédonie

TotalEnergies va par ailleurs développer un projet solaire de 160 MW en collaboration avec le consortium minier et métallurgique Prony Resources New Caledonia. La mise en service d’une première centrale photovoltaïque de 30 MW est prévue en 2023.

Sanofi rachète Amunix

Sous pression pour relancer son portefeuille de médicaments et commercialiser son vaccin contre le Covid-19, Sanofi a annoncé mardi 21 décembre la conclusion d'un accord pour l'acquisition d'Amunix Pharmaceuticals, entreprise spécialisée en immuno-oncologie, pour un paiement initial d'un milliard de dollars, marquant la dernière acquisition en date du groupe français.

169 nouveaux Guépard pour l'armée française

Le gouvernement français va commander 169 hélicoptères H160M «Guépard» à l’avionneur européen Airbus Helicopters, a annoncé le ministère des Armées par communiqué, mercredi 22 décembre. La version militaire du H160 permettra de remplacer cinq types d’appareils différents, afin de mettre sur pied une «flotte unique» mieux équipée et de mutualiser les coûts. Grâce à cette commande, Airbus signe une fin d’année en apothéose, loin devant son rival Boeing.

HysetCo va développer son réseau hydrogène en Île-de-France...

La société HysetCo va assurer la construction de six nouvelles stations de distribution d'hydrogène dans la région Ile-de-France, dans le cadre d'un appel à projets de l'Ademe, et le déploiement de 200 véhicules à piles à combustible. Un projet subventionné à hauteur de 21 millions d'euros par l'Etat et la Ville de Paris.

... Qui continue par ailleurs d'attirer les start-up de la recherche quantique

La start-up finlandaise IQM, qui développe un ordinateur quantique à base de circuits supraconducteurs, a choisi le quartier des Halles à Paris pour bénéficier de l'écosystème industriel et scientifique francilien. Il s'agit de son quatrième bureau européen. IQM France orientera ses travaux dans les secteurs de l'aéronautique, du spatial et de la cybersécurité.

15 millions d’euros pour conditionner le quinoa d’Anjou

La coopérative agricole des Pays de la Loire (CAPL) va investir 15 millions d’euros dans la construction, à Longué-Jumelles (Maine-et-Loire), d’un outil industriel de 22 000 m², sur 7 hectares, dédié principalement au quinoa. La première pierre de ce projet, nommé Perles d’Anjou, sera posée en avril 2022. L'édifice sera partiellement opérationnel dès l’été prochain pour réceptionner la récolte 2022, avant d’être pleinement fonctionnel à l'été 2023.