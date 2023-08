Gros contrat pour les industriels français de la défense, travaux à la Tour Eiffel… Les cinq images de la semaine

Un contrat à 1,5 milliard d’euros pour les industriels français de la défense

Naviris, filiale de Naval Group et Fincantieri, MBDA et Thales vont se partager un contrat à 1,5 milliard d’euros pour la rénovation des quatre frégates de défense anti-aérienne déployées dans les marines italienne et française. L’annonce de l’organisation conjointe de coopération en matière de programme d’armement a eu lieu mardi 1er août. Tandis que Naviris se chargera des navires, les deux autres industriels tricolores moderniseront les radars et systèmes de défense anti-aérienne. Construites en 2000 et 2010, les frégates mesurent plus de 150 mètres de long et peuvent accueillir jusqu’à 210 marins à leur bord.

Le délicat remplacement des antennes de radio-télévision de la Tour Eiffel

C’est à pas moins de 330 mètres de hauteur que sont intervenus les techniciens TDF pour remplacer les 32 antennes de radio-télévision de la Tour Eiffel jusqu’au 4 août. Des travaux préventifs réalisés à l’approche de grands événements comme la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques pour assurer la qualité de la diffusion radio et TNT de ces compétitions en Île-de-France, où 30 programmes radio, l’ensemble des chaînes TNT existantes et une chaîne locale sont émis. En amont des travaux, TDF a dû sécuriser le site en installant d’épais filets pour éviter que des objets chutent. L’opérateur d’infrastructures a dû aussi composer avec les aléas climatiques comme le vent ou encore les orages.

Le fût de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris monté à blanc

Quatre ans après l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, s’est déroulé à Briey, en Meurthe-et-Moselle, le montage à blanc du fût de la flèche du monument en partie détruit par les flammes. Ce montage test intervient quelques semaines avant le montage sur site selon l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, qui pilote les travaux. Composé de 285 pièces, le fût fait partie, avec le tabouret (la base), les deux niveaux ajourés et l’aiguille, des cinq principaux éléments qui composent la flèche.

EssilorLuxottica se lance dans les aides auditives

Le leader mondial de l’optique EssilorLuxottica, à l’occasion de la présentation de ses résultats financiers du premier semestre 2023 le 25 juillet, a annoncé son intention de conquérir le marché de la correction auditive. Le géant franco-italien compte commercialiser dès 2024 des lunettes intégrant une technologie auditive «révolutionnaire». L’entreprise a acquis début 2023 l’israélien Nuance Hearing pour un montant estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars. Cette start-up fondée en 2015 a développé des produits capables de supprimer les bruits parasites et un algorithme détectant automatiquement la direction d'écoute d’une personne.

Bogota, laboratoire de la mobilité du futur de Transdev

Dans la capitale colombienne, la coentreprise de l’opérateur de transport Transdev détenue à parts égales avec le colombien Fanalca, Cable Móvil, exploite le téléphérique qui transporte plus de 25 000 personnes quotidiennement. Transdev exploite également en partie la flotte de bus express de la ville et, via son entité Bogota Movil, le premier bus à hydrogène d’Amérique latine. La société tricolore espère prendre part au projet de métro de la ville qui doit entrer en service au plus tard en 2028. Ces modes de transport électriques participent à réduire les embouteillages à Bogota et à répondre à son objectif de neutralité carbone en 2050.