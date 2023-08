Grolleau se déploie à l’international avec une prise de participation de 49,9% dans OMP Mechtron

Un dynamisme sans faille chez Grolleau : entrée en bourse en 2021, extension d’usine et investissement dans son outil de production (robot de soudure, exosquelette pour accrochage et décrochage des pièces sur la ligne de peinture automatisée) ; l’entreprise contrôle l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison des armoires électriques, son métier historique qui s’est diversifié depuis sa création. Et, elle se déploie à l’international avec OMP Mechtron.